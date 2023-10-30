"Вредны и недостойны". Зачинщиков погромов в Махачкале обнаружили за границей

Наблюдатели увидели закипание исламского мира и неумение чиновников работать со сплоченными агрессивными людьми В столице Дагестана произошли крупные беспорядки — работа махачкалинского аэропорта Уйташ была остановлена из-за действий бесчинствующей толпы, участники которой выступили против прибытия в республику беженцев с территории Израиля.
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