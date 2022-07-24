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Ответственность за некоторые правонарушения смягчилась

Ответственность за некоторые правонарушения смягчилась

Малый и средний бизнес получил смягчения наказания при выявлении нарушений. С 25 июля в России вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, который облегчит штрафную нагрузку на малый и средний бизнес, сообщает ТАСС.

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