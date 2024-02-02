Хуахин (WTA). 1/4 финала. Путинцева играет с Ван Синюй, Шнайдер встретится с Гальфи

Чжу Линь встретится с Ариной Родионовой. Сетка турнира здесь. Thailand Open Хуахин, Таиланд 29 января – 4 февраля 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард 1/4 финала Диана Шнайдер (Россия) Дальма Гальфи (Венгрия) Дата проведения 2 февраля, 13.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Пошлем ей лучи добра в виде лайков». Соцсети правительств регионов России публикуют посты в поддержку Валиевой
- Главы НХЛ, МЛС, НБА, НФЛ, MLB и NASCAR поддержали борьбу с антисемитизмом в США: «Спорт способен объединять и сводить на нет расовые, этнические и религиозные различия»
- Соболенко первой после Азаренко защитила титул на Australian Open
Свежие комментарии