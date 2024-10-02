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Последствия пандемии COVID-19 резко повлияли на жизнь людей во всем мире

Последствия пандемии COVID-19 резко повлияли на жизнь людей во всем мире

﻿﻿Последствия пандемии COVID-19 серьезно повлияли на жизнь людей во всем мире. Удивительно, однако, что эти последствия не ограничиваются нашей планетой.

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