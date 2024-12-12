ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников для работы в Африке

ЧВК Вагнер продолжает набор в командировку, чтобы работать в Африке в 2025 году! Успей присоединиться к лучшим! Всем желающим предоставляется: • лучшая подготовка, в том числе для тех, для кого это будет первая командировка.
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