Глава департамента градостроительства Красноярска: «КРТ – это шанс решить проблему аварийного жилья»

Комплексное развитие территорий – новый механизм, реализуемый в том числе и в Красноярске. Нередко нововведение вызывает вопросы у горожан, в особенности тех, чьи дома попали под один из проектов в рамках КРТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии