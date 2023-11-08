В России предложили ввести единое пособие для беременных

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета,Ирина Волынец внесла предложение о предоставлении ежемесячного пособия по беременности для женщин сразу после регистрации этого факта.
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