Порядок назначения страховых пенсий по старости изменят

С 1 января 2027 года в России страховые пенсии по старости, включая досрочные, будут назначаться автоматически на основании данных, уже имеющихся в информационных системах Социального фонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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