В штабе общественной поддержки «Единой России» на выборах в МГД обсудили проекты сохранения малых рек и прудов Москвы

Водные объекты имеют значительное значение для развития туристического потенциала Москвы В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась программная сессия «Экология города: малые реки и пруды, сохранение водных ресурсов», на которой члены команды мэра обсудили предложения москвичей по реабилитации водных артерий и прудов столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».