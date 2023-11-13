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Огород, сад, балкон

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Как легко изготовить «вечную» теплицу для своего сада

Как легко изготовить «вечную» теплицу для своего сада

Специализированные магазины «ломятся» от количества готовых теплиц. Однако недорогие варианты зачастую имеют ряд недостатков, в частности, после выпадения снега теплица может «сложиться» и попросту поломаться.

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