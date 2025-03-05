Трамп обвинил Байдена в резком росте цен на яйца в США

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в резком увеличении цен на яйца в США. Во время выступления в Конгрессе Трамп пообещал принять меры для стабилизации ситуации и сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребёнка конфетой.
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