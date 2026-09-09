Изопропиловый спирт очистит кроссовки от грибка и бактерий

Изопропиловый спирт 70% эффективно устраняет бактерии и грибок в кроссовках, вызывающие запах. Протрите внутренние поверхности спиртом, включая стельки и швы, и дайте высохнуть.
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