Сергей Миронов предложил увеличить пенсии россиян до 50 тысяч рублей

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", предложил увеличить минимальную пенсию по старости до 50 тысяч рублей.
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