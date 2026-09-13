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Царьград

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Сергей Миронов предложил увеличить пенсии россиян до 50 тысяч рублей

Сергей Миронов предложил увеличить пенсии россиян до 50 тысяч рублей

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", предложил увеличить минимальную пенсию по старости до 50 тысяч рублей.

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