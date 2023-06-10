В Нижнем Тагиле заметили мотоциклиста-супергероя

В Нижнем Тагиле засняли на видео необычного мотоциклиста. Байкер ехал в костюме Бэтмена. Перепутать было невозможно: на нем был надет характерный черный костюм с плащом, на голове – шлем с прорезями для рта и глаз, а также знаменитыми «ушами».