Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал сбивать летящие на Украину дроны

www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес призвал сбивать летящие на Украину ракеты и беспилотники.
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