В Казани началась научная конференция по сохранению снежного барса

В Казани собрались представители 12 стран, где обитает снежный барс (ирбис). Об этом заявил председатель общего собрания межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Али Узденов на открытии научной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире.
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