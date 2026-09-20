Massie Explains Strategy For Going After Hegseth The non-interventionist D.C.-based think tank Quincy Institute for Responsible Statecraft has published an interview with the one Republican who has been most outspoken against Trump's Iran war.
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