Росгвардия отмечает 24 года со дня создания роты по охране имущества граждан

Во время своей работы силовики защищали в том числе и предметы культурного наследия. В четверг, 7 апреля, в Петербурге и по всей России отмечают 24 года со дня образования роты по охране имущества физических и юридических лиц при транспортировке.
Во время своей работы силовики защищали в том числе и предметы культурного наследия. В четверг, 7 апреля, в Петербурге и по всей России отмечают 24 года со дня образования роты по охране имущества физических и юридических лиц при транспортировке.
Свежие комментарии