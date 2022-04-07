НЕВСКИЕ НОВОСТИ

434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Росгвардия отмечает 24 года со дня создания роты по охране имущества граждан

Во время своей работы силовики защищали в том числе и предметы культурного наследия. В четверг, 7 апреля, в Петербурге и по всей России отмечают 24 года со дня образования роты по охране имущества физических и юридических лиц при транспортировке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх