Серьезная авария на трассе "Кавказ": столкновение трех грузовиков

Участниками аварии стали три грузовика. Один из водителей оказался зажат в кабине большегруза. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента.
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