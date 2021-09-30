Очередного трэш-блогера выдворят из РФ за скандальное фото с видом на храм Василия Блаженного

Полиция задержала в Москве очередного трэш-блогера Руслана Бобиева, который опубликовал пост с фото напротив храма Василия Блаженного на Васильевском спуске в Москве, на котором девушка в форме полиции изображает с блогером оральные ласки (в реальности этого не было, фото постановочное, блогер и девушка только изображали это) 02:39, Москва, Пресс-служба МВД сообщает, что блогер является приезжим, […]Полиция задержала в Москве очередного трэш-блогера Руслана Бобиева, который опубликовал пост с фото напротив храма Василия Блаженного на Васильевском спуске в Москве, на котором девушка в форме полиции изображает с блогером оральные ласки (в реальности этого не было, фото постановочное, блогер и девушка только изображали это) 02:39, Москва, Пресс-служба МВД сообщает, что блогер является приезжим, из Таджикистана.