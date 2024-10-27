Apple перезапустит «Лампу Джобса» — грядёт бюджетный умный дисплей в стиле iMac G...

Apple перезапустит «Лампу Джобса» — грядёт бюджетный умный дисплей в стиле iMac G4Apple планирует выпустить недорогой стационарный умный дисплей, дизайн которого будет напоминать культовый моноблок iMac G4 с характерным основанием в виде полусферы.
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