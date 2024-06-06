УХОД ИЗ АРМЕНИИ – "СКРЫТАЯ ИГРА" ПУТИНА. ЭРДОГАН СТОЛБИТ ДЛЯ РОССИИ ЗОНУ БЕЗОПАСНОСТИ?

Игорь Василевский

Аудрюс, я един с вами в вашем гневе. Вопрос - а как? Чем? Вы, надеюсь, понимаете, что все начнется с разгрома наты на окраине? А затем... Я бы включил Мурманск месяца на 2. Станции такие, РЭБовские такие. Отключают связь, спутники, соответственно - навигацию всякую... И ничем и никому бы не грозил. Сами бы поняли. Есть дляэтого правильные люди, которыемогут и шепнуть кому надо - разведчики называются. Которые, когда припечет - не воюют, а дружат. Хотя и ситуативно. Жить то все хотят! Второе. После убийства Раиси в Иране на смену действующему аятолле с вероятностью в 95% к власти придет его сын - ярый русофоб, отучившийся в пиндосии долго и точно против нас. В ихние президенты рвется Ахмединижад - еще один русофоб, считающий нас империей дьявола. Так что Иран... На тоненького, а на него такие надежды... Что касается усатого султана - так со здоровьем... не 30 ему лет, а поприличнее. За него деревня, а столицы - категорически против. И второй эшелон политиков то же к нам как то пристрастий не питает... Ну, а то, что страну вкусных абрикосов спасла от уничтожения в 1920 году Красная Армия, разгромившая турецкие войска (в очередной раз!), которые разутюжили славных воинов армян - их потомки, нынешние армяне, не помнят. И не хотят помнить. И то, что существует это географическое наименование - армения только благодаря Русским и никому больше, это бородатый и его фганцузские сподвижники забыли напрочь. Третье. Общественные макропроцессы, увы, не прекращаются быстро. Они развиваются годами, заканчиваются, как правило, бурно, часто и с кровью. Это называется Колесо Истории. Очевидно прошло почти 100лет после начала 2й МВ, выросло поколение непоротых еще придурошных иностранных начальников, которые хотят за чужой счет попить Русской крови. Этот бородатый клоун - один из таких. Не кукловод, нет. Петрушка. И то, что армяне вновь избрали его главнюком над собой... Не наша это беда. Это чирей на заднице должен был начать болеть, вызреть, лопнуть и быть залит медицинской химией. Ни раньше, ни позже его вылечить нельзя. Особенно - позже. Велик риск вообще мир сей бренный покинуть... Так что - пусть живут. Насильно мил не будешь, да и не тот масштаб страны, из-за которого нужно хвататься за сердце