НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Форсберг забил 300-й гол в НХЛ, форварду «Нэшвилла» понадобилось 742 матча. Только Сандстрем и Сундин делали это быстрее среди шведов

«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» (3:2 Б) в мачте регулярного чемпионата НХЛ.  Шведский форвард «Предаторс» Филип Форсберг отметился голом в этой игре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх