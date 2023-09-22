Суды начали массово отменять незаконную приватизацию и возвращают стране предприятия

Владимир Андрианов

И что? Теперь владеть имуществом будет государство, а управлять им будут такие же жулики, только от державы, временщики. Сегодня один, завтра другой, все развалят а отвечать потом будет некому, потому что все управленцы - чьи-то родственники, все похерится и придет в негодность. Живой пример - дача Сталина. Государство долго билось, что бы вернуть ее в гос. собственность, добилось и что? Теперь там на территории бурьян, выше роста человека, ухоженные помещения, инвентарь, интерьер, приходят негодность, зато пресекли "незаконное обогащение". Как-то по хохлятски все получается, "нихай краще сгние"...