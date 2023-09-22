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Суды начали массово отменять незаконную приватизацию и возвращают стране предприятия

Суды начали массово отменять незаконную приватизацию и возвращают стране предприятия

После развала СССР, через российских подставных лиц, Запад смог выкупить контрольные пакеты акций важнейших предприятий (в том числе оборонных), сообщает проект Dogma.

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Комментарии
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Андрей
и как сказал Президент&quot; Никакой отмены приватизации не будет!&quot; Просто незаконную приватизацию обнулят... А её процентов под 100... Закон есть закон.👍
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18 час.
Владимир Андрианов
И что? Теперь владеть имуществом будет государство, а управлять им будут такие же жулики, только от державы, временщики. Сегодня один, завтра другой, все развалят а отвечать потом будет некому, потому что все управленцы - чьи-то родственники, все похерится и придет в негодность. Живой пример - дача Сталина. Государство долго билось, что бы вернуть ее в гос. собственность, добилось и что? Теперь там на территории бурьян, выше роста человека, ухоженные помещения, инвентарь, интерьер, приходят негодность, зато пресекли &quot;незаконное обогащение&quot;. Как-то по хохлятски все получается, &quot;нихай краще сгние&quot;...
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16 час.
Владимир Колесников
Когда государство слабое, &quot;мозги&quot; работают на себя, нередко обдирая само государство. Когда государство сильное, то &quot;мозги&quot; идут в государственные структуры и работают там.
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13 час.

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