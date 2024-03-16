Выборы президента России хорошо организованы, заявил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян, прибывший в Донецкую Народную Республику в качестве международного наблюдателя.
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