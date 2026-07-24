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Царьград

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СК России организовал спортивные турниры для профилактики зацепинга

СК России организовал спортивные турниры для профилактики зацепинга

Следственный комитет России проводит детские спортивные турниры для противодействия зацепингу. Генерал-майор Виталий Саксин отмечает, что молодёжь увлекается этим из-за стремления показать свои физические возможности.

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