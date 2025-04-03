В NASA повысили вероятность столкновения Луны с астероидом в 2032 году

Недавно открытый астероид YR4 может с вероятностью 3,8% столкнуться с Луной в декабре 2032 года. Об этом 2 апреля сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии