Владельцы кота нашли способ защитить наряженную елку

Многие домашние животные испытывают повышенный интерес к новогодним елкам и украшениям. Некоторые хозяева пытаются перехитрить своих питомцев и сделать праздничное дерево труднодоступной целью для вандализма.
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