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Россия - щедрая душа. Теперь - с кулаками, благодаря вам.

Россия - щедрая душа. Теперь - с кулаками, благодаря вам.

Я придумал, какой сюжет я сделаю на субботу для своего канала на Ютубе. Хотя у меня не заржавеет за ними, за сюжетами, все возможные записные книжки и файлы забиты инфоповодами - надоело за неделю писать про тупую Европу и снимать про тупую Европу.

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Александр Клюянов
Панегирик.
Ирина
Как бы ни восхваляли Путина его платные холуи ,но ни один из них не способен доказать ,что Путин сделал то ,что обязан сделать любой руководитель Государства ,тем более ,за такой огромный срок-20 лет .-создал работающее на благо страны и народа чиновничество ,хорошую Систему для большинства народа ,экономику ,развивающую страну , и зарабатывающую деньги для страны и народа ,хорошую внешнюю политику ,когда у Государства много "дружественных режимов " в мире .
Виктор Горшков
Мы все в чем-то всегда обязаны В том числе и все правители на планете,но это не значит,что они это делают и ночи не спят с думой об этом. А то что долго -это только нам кажется в свой короткий срок жизни. Сколько раз Русь падала и поднималась и это даже не политика - жизнь людская.
Алексей
Всё познаётся в сравнении. Вот и сравните Россию, которая взяла на себя все долги СССР, и отколовшиеся 14-ть респ.

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