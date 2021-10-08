Россия - щедрая душа. Теперь - с кулаками, благодаря вам.

Я придумал, какой сюжет я сделаю на субботу для своего канала на Ютубе. Хотя у меня не заржавеет за ними, за сюжетами, все возможные записные книжки и файлы забиты инфоповодами - надоело за неделю писать про тупую Европу и снимать про тупую Европу.