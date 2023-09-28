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Минфин до 2027 года будет делать ставку на размещение ОФЗ с постоянным доходом

Минфин до 2027 года будет делать ставку на размещение ОФЗ с постоянным доходом

Министерство финансов «в целях минимизации рисков, связанных с обслуживанием и рефинансированием госдолга», в следующие несколько лет будет делать ставку на размещение облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД), следует из опубликованных Минфином «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

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