Киевские неонацисты готовят подрыв дамбы Днепрогэс на Днепровском водохранилище в Запорожье. Подробностей подготовки специалист по информационным войнам не приводит.
Неонацисты Киева готовят подрыв Днепрогэс в Запорожской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Уже давно пора мочить ублюдков...
Ответить
22 час.
Геннадий Королев
За 30 лет самостийности ничего не построили, только разрушают! И сейчас уничтожить готовы всё, значит, в победу не верят. Гадят по максимуму.
Ответить
21 час.
тимур чагалидзе
А наши ребята не стали ждать, пока хохлонацисты рванут ДнепроГЭС. Хлестанули по ней крылатыми. Оставили без света половину усраены.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии