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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Неонацисты Киева готовят подрыв Днепрогэс в Запорожской области

Неонацисты Киева готовят подрыв Днепрогэс в Запорожской области

Киевские неонацисты готовят подрыв дамбы Днепрогэс на Днепровском водохранилище в Запорожье.  Подробностей подготовки специалист по информационным войнам не приводит.

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Комментарии
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NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Уже давно пора мочить ублюдков...
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22 час.
Геннадий Королев
За 30 лет самостийности ничего не построили, только разрушают! И сейчас уничтожить готовы всё, значит, в победу не верят. Гадят по максимуму.
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21 час.
тимур чагалидзе
А наши ребята не стали ждать, пока хохлонацисты рванут ДнепроГЭС. Хлестанули по ней крылатыми. Оставили без света половину усраены.
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20 час.

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