От +17 до дождей: как изменится погода в Приморье в выходные

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября, ФедералПресс. Погода в Приморском крае 17 и 18 октября сложится по-разному. Если суббота обещает быть спокойной и солнечной, то воскресенье пройдет под влиянием циклона с дождями и усилением ветра.
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