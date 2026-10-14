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ФедералПресс

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От +17 до дождей: как изменится погода в Приморье в выходные

От +17 до дождей: как изменится погода в Приморье в выходные

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября, ФедералПресс. Погода в Приморском крае 17 и 18 октября сложится по-разному. Если суббота обещает быть спокойной и солнечной, то воскресенье пройдет под влиянием циклона с дождями и усилением ветра.

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