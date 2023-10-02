Объём торгов на централизованных криптобиржах упал до минимума за 3 года

Портал The Block сообщил, что объём торгов на централизованных криптобиржах (СЕХ) за сентябрь 2023 года составил $311,93 млрд и это ниже чем было в августе на 26% ($422 млрд), то есть это минимум за последние 3 года года.
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