НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Российские войска за сутки заняли не менее 7 кв. км территории южнее села Константиновка на Угледарском направлении

Российские войска за сутки заняли не менее 7 кв. км территории южнее села Константиновка на Угледарском направлении

Российские войска продолжают продвигаться на Угледарском направлении. Как уже сообщало «ВО», противник признал продвижение российских войск к автодороге, которая ведёт к Угледару со стороны села Константиновка и остаётся, по сути, единственной дорогой для снабжения Угледарского гарнизона ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх