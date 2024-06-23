Российские войска за сутки заняли не менее 7 кв. км территории южнее села Константиновка на Угледарском направлении

Российские войска продолжают продвигаться на Угледарском направлении. Как уже сообщало «ВО», противник признал продвижение российских войск к автодороге, которая ведёт к Угледару со стороны села Константиновка и остаётся, по сути, единственной дорогой для снабжения Угледарского гарнизона ВСУ.