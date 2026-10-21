Приснилось что плохо себя чувствую Ощущение недомогания во сне может отражать усталость, накопившееся напряжение или потребность сделать паузу и внимательнее отнестись к себе.
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