«Коричневый каток»: улицы Киева по колено залило фекалиями

Украинская столица утонула в фекалиях — сообщает Life. Утром в понедельник, 8 декабря, в соцсетях появились многочисленные фото и видео киевских улиц и дворов с разлившимися по ним канализационными водами.
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