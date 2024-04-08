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Петербургский дневник

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Путин поручил создать специальную комиссию в связи с паводком в регионах

Путин поручил создать специальную комиссию в связи с паводком в регионах

Об этом рассказал Дмитрий Песков Президент Владимир Путин 8 апреля заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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