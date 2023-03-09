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Айдос Ербосынулы: «От хейтеров не убежишь. Они всегда будут»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы на своем youtube-канале выступил с заявлением о хейтерах. «В сегодняшнем видео я хочу немного сказать о хейтерах.

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