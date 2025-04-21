До +11 градусов ожидается в Санкт-Петербурге 22 апреля

Существенных осадков не предвидится В среду, 22 апреля, в Санкт-Петербурге прогнозируется облачная с прояснениями погода, которая не принесет с собой каких-либо существенных осадков, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
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