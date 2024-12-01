Новые правила для иностранцев: биометрия при въезде в Россию Ирэн ОрлонскаяС 1 декабря в России начнется эксперимент по внедрению новой системы контроля за въездом иностранных граждан, основой которой станет сдача биометрических данных.
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