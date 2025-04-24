В отношении Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга

Валерий Фоменков

Молодцы, да и только! Ждали, когда ворюга всё разворует, переведёт финансы на Запад, сам свалит и только потом шевелиться начали. А поезд ушёл - ту-ту-уу! Или так и было задумано изначально, искать то, что теперь найти невозможно, так же, как и золото партии (КПСС)?