Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.
В отношении Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга
Комментарии
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Валерий Фоменков
Молодцы, да и только! Ждали, когда ворюга всё разворует, переведёт финансы на Запад, сам свалит и только потом шевелиться начали. А поезд ушёл - ту-ту-уу! Или так и было задумано изначально, искать то, что теперь найти невозможно, так же, как и золото партии (КПСС)?
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14 час.
АА
Алекс Архипов
Решились?
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10 час.
Светлана
Генерала Попова мигом посадили... а рыжему, который настоящий преступник, дали уехать. Подотритесь своим исполнительным производством. Тошнит от лицемерия.
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9 час.
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