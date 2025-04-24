Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Беспамятных
    Ну, не знаю, работаю в бюджетной сфере. Про коррупцию не слышал.. 😌Глава НИИ Минобор...
  • Александр Агеев
    А что азерпи..дорванцы это главное население страны. Что теперь опять как в 90-е мафия командует? А светлейший в Крем...Ученики-азербайдж...
  • Владимир Елкин
    Пристрелить эту сволочь "при попытке побега"! И нет проблемы!«Э, брат, это мой...

В отношении Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга

В отношении Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга

Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Молодцы, да и только! Ждали, когда ворюга всё разворует, переведёт финансы на Запад, сам свалит и только потом шевелиться начали. А поезд ушёл - ту-ту-уу! Или так и было задумано изначально, искать то, что теперь найти невозможно, так же, как и золото партии (КПСС)?
Ответить
14 час.
АА
Алекс Архипов
Решились?
Ответить
10 час.
Светлана
Генерала Попова мигом посадили... а рыжему, который настоящий преступник, дали уехать. Подотритесь  своим исполнительным производством. Тошнит от лицемерия.
Ответить
9 час.
наверх