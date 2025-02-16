В Крыму попытаются снизить задолженности по арендной плате за землю в регионах республики

Минфин Крыма организовал рабочее оперативное совещание по незамедлительному решению вопроса о взыскании и возможном списании задолженности по арендной плате за землю в отдельных муниципальных образованиях республики с целью ее снижения в целом по региону.
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