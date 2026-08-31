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Царьград

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Приют «Сострадание НН» начал искать дом для пса Беляша

Приют «Сострадание НН» начал искать дом для пса Беляша

Пес Беляш, ставший талисманом Нижнего Новгорода благодаря своим путешествиям на транспорте, ищет новый дом.

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