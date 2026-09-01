Dyson представила очень умную зубную щетку за $500 с камерой, ИИ и встроенным ирригатором

Камера с разрешением 0,1 Мп анализирует 28 изображений в секунду Dyson вышла на рынок электрических зубных щеток с необычной моделью CameraJet, которая одновременно работает и как зубная щетка, и как ирригатор.
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