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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Россия уже побеждена. Пора переходить к восстановлению Украины.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Россия уже побеждена. Пора переходить к восстановлению Украины.

ФОТО: UKRAINE PRESIDENCY/GLOBAL LOOK PRESS АНДРЕЙ ПЕРЛА РОССИЯ УЖЕ ПРОИГРАЛА ВОЙНУ, РАСХОДИМСЯ: ЗЕЛЕНСКИЙ И ФОН ДЕР ЛЯЙЕН ОТКРЫВАЮТ РУССКИМ ГЛАЗА Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Россия уже побеждена.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Если наши лидеры пойдут на переговоры, и мы не получим Херсон, Николаев, Одессу и Харьков, это будет предательство по отношению к погибшим.
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1 д.
ПавелЗзаварзин
Урсула Бляйден заблудилась в области своей основной профессии...
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19 час.
Владимир Соловьев
А, ВЕДЬ, ЕВРОПЕЙЦЫ ВЕРЯТ ЭТОЙ ЛЖИЦЕ. ДЛЯ НЕЁ ГЛАВНОЕ СОХРАНИТЬ ПОД СОБОЙ КРЕСЛО, КУДА ОНА МЕЧТАЕТ ВНОВЬ ВОДРУЗИТЬ СВОЁ САМОЕ ДОРОГОЕ!
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18 час.

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