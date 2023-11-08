Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Россия уже побеждена. Пора переходить к восстановлению Украины.

ФОТО: UKRAINE PRESIDENCY/GLOBAL LOOK PRESS АНДРЕЙ ПЕРЛА РОССИЯ УЖЕ ПРОИГРАЛА ВОЙНУ, РАСХОДИМСЯ: ЗЕЛЕНСКИЙ И ФОН ДЕР ЛЯЙЕН ОТКРЫВАЮТ РУССКИМ ГЛАЗА Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Россия уже побеждена.
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