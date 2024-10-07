В Кежемском районе создается качественная инфраструктура

Спикер регионального парламента Алексей Додатко побывал в своем избирательном округе. Память и традиции Рабочая поездка в Кодинск (административный центр Кежемского района) началась с посещения историко-этнографического музея, создававшегося как историко-революционный в селе Кежма.
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