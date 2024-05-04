iOS 18 получит функцию сокращения текстов и веб-страниц на основе ИИ В iOS 18 може...

iOS 18 получит функцию сокращения текстов и веб-страниц на основе ИИВ iOS 18 может появиться функция автоматического создания краткого содержания длинных сообщений iMessage с помощью искусственного интеллекта, аналогичная той, что есть в Android и в устройстве Humane AI Pin.
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