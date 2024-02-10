«Спартак» интересуется аргентинцем Фернандесом из «Бока Хуниорс»

В число потенциальных приобретений «Спартака» входит полузащитник Эсекиль Фернандес. Интерес московского клуба к 21-летнему футболисту подтвердили сразу несколько источников, включая его агента Эрнана Бернана.
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