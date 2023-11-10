«Смотрим радио»

Может ли женщина-полицейский догнать хулигана, какими бонусами заманивают в профессию будущих полицейских, сколько необходимо стажа, чтобы стать заслуженным стражем порядка на Севере? В День сотрудника органов внутренних дел РФ радиоэфир посетил заместитель начальника отдела по работе с личным составом ОМВД России по городу Салехарду Александр Лямин.