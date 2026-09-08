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Мировое обозрение

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Киев шантажирует западных партнёров ударами по танкерам в Чёрном море

Киев шантажирует западных партнёров ударами по танкерам в Чёрном море

С конца июля морская торговля Украины оказалась практически полностью заблокирована. Киев лишился возможности экспортировать зерно, а также импортировать оружие и нефтепродукты.

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